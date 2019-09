Camille Cerf, mannequin lingerie : "J'ai le soutien total de mon chéri"

Le rendez-vous avait été pris le 5 septembre 2019 à la Galerie Rambuteau, à Paris. Camille Cerf y présentait sa collection capsule CULOTTÉE créée pour la marque française de lingerie Pomm'Poire, une référence amusante aux femmes et aux différentes formes de poitrine. Longue chevelure brillante et soyeuse, peau joliment dorée, et petit top orange issus de sa collection, Miss France 2015 a tout de suite accroché notre regard.

Baignée par la lumière parisienne, entourée de ses créations (inspirées par une dentelle jacquard exclusive), Camille Cerf nous a d'abord expliqué pourquoi elle se considérait comme une jeune femme culottée : "Je n'ai pas trop de filtre... Je n'ai pas ma langue dans ma poche, cela peut me porter préjudice, mais souvent ça aide."

Il était important pour la Nordiste de 24 ans que ses photos pour la collection ne soient pas retouchées, puisque Pomm'Poire s'adresse à toutes les femmes et à toutes les morphologies, du 36 au 46. "Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on envoie une image déformée de nous-mêmes, trop lisse. Même avec Miss France, on retouchait un peu les photos, nous a-t-elle confié. J'avais envie de me montrer telle quelle." Avec ses défauts et ses complexes, comme toutes les femmes.

Si poser et défiler en lingerie peut apparaître comme un exercice intimidant, ce n'est pas le cas pour Camille Cerf. Surtout que son compagnon, Cyril, l'a encouragée à se lancer dans cette aventure. "Je ne me suis pas posé la question du regard des autres, je me sens bien dans mon corps. (...) J'ai eu la chance d'avoir le soutien total de mon chéri qui a compris et qui m'a vraiment encouragée à le faire", s'est-elle enthousiasmée. Habituée à affronter les critiques (qui restent malgré tout assez rares dans son cas), Camille Cerf sait se protéger en remettant personnellement les internautes à leur place ! Quand on vous disait qu'elle n'avait pas sa langue dans sa poche !

Iris, Maréva et Sophie en soutien

En plus du soutien de son compagnon, Camille Cerf peut également compter sur celui de ses amies Miss France. Il était important pour Iris Mittenaere (Miss France et Miss Univers 2016), Sophie Thalmann (miss France 1998) et Maréva Galanter (Miss 1999) de venir jusqu'à la Galerie Rambuteau pour découvrir la collection capsule de Camille Cerf. "Camille est ma meilleure amie. Elle nous montre que c'est une femme qui en veut, c'est une véritable entrepreneure. (...) Ce qu'elle a fait, c'est juste magnifique", a commenté Iris Mittenaere. Tout aussi fières du travail de Camille et de sa collection, Maréva Galanter et Sophie Thalmann nous ont avoué qu'elles n'auraient pas pu poser en lingerie parce que le temps file. Pourtant, les années ont passé, mais les anciennes Miss n'ont absolument rien perdu de leur beauté.

Toute la collection capsule de Camille Cerf est à retrouver sur le site de Pomm'Poire et en boutiques (Lille, Abbeville et Tours.)

