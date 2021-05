Diaporama Vianney amoureux de Catherine Robert : toutes les apparitions d'un couple qui dure

Vianney et sa compagne Catherine Robert qui est sa violoncelliste, dans les tribunes de la finale homme des internationaux de France de Roland Garros à Paris le 5 juin 2016. © Moreau-Jacovides / Bestimage

Vianney et sa compagne Catherine Robert - Personnalités dans les tribunes lors des internationaux de France de Roland Garros à Paris. Le 10 juin 2017. © Jacovides - Moreau / Bestimage

Le chanteur Vianney (Vianney Bureau) et sa compagne Catherine Robert - Célébrités dans les tribunes du parc des princes lors du match de football de ligue 1, le Paris Saint-Germain (PSG) contre En Avant de Guingamp (EAG) à Paris, France, le 29 avril 2018. Paris et Guingamp ont fait match nul 2 - 2. © Cyril Moreau/Bestimage

Le chanteur Vianney (Vianney Bureau) et sa compagne Catherine Robert dans les tribunes des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros à Paris, le 10 juin 2018. © Jacovides/Moreau/Bestimage

Exclusif - Vianney (Vianney Bureau) et sa compagne Catherine Robert qui est sa violoncelliste - Enregistrement de l'émission "Cette Soirée Là, la suite" au Zénith de Paris le 8 et 9 janvier 2017 qui sera retransmise sur TF1 le samedi 14 Janvier prochain en deuxième partie de soirée à l'issue de la diffusion de l'émission hommage à Claude François. © Cyril Moreau - Veeren Ramsamy / Bestimage

Le chanteur Vianney (Vianney Bureau) et sa compagne Catherine Robert - Célébrités dans les tribunes du parc des princes lors du match de football de ligue 1, le Paris Saint-Germain (PSG) contre En Avant de Guingamp (EAG) à Paris, France. Paris et Guingamp ont fait match nul 2 - 2. © Cyril Moreau/Bestimage

Le chanteur Vianney (Vianney Bureau) et sa compagne Catherine Robert - Célébrités dans les tribunes du parc des princes lors du match de football de ligue 1, le Paris Saint-Germain (PSG) contre En Avant de Guingamp (EAG) à Paris, France. Paris et Guingamp ont fait match nul 2 - 2. © Cyril Moreau/Bestimage

Le chanteur Vianney (Vianney Bureau) et sa compagne Catherine Robert dans les tribunes des internationaux de tennis de Roland Garros à Paris, France, le 3 juin 2018. © Dominique Jacovides - Cyril Moreau/Bestimage

Vianney Bureau (Vianney) et sa compagne Catherine Robert dans les tribunes du parc des Princes lors du match de 8ème de finale retour de Ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain à Manchester Unted à Paris, France, le 6 mars 2019. Manchester a gagné 3-1 (cumul des scores 3-3). © Cyril Moreau/Bestimage

Vianney Bureau (Vianney) et sa compagne Catherine Robert - People dans les tribunes lors de la finale messieurs des internationaux de France de tennis de Roland Garros 2019 à Paris le 9 juin 2019. © Jacovides-Moreau/Bestimage

Vianney Bureau (Vianney) et sa compagne Catherine Robert dans les tribunes lors du match de championnat de Ligue 1 Conforama opposant le Paris Saint-Germain au Toulouse FC au parc des Princes à Paris, France, le 25 août 2019. Le PSG a gagné 4-0. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

Vianney Bureau (Vianney) et sa compagne Catherine Robert - People lors de la finale du tournoi Rolex Paris Masters 2019 à Paris le 3 novembre 2019. © Veeren - Perusseau / Bestimage

Vianney et sa compagne Catherine Robert - People et supporters au Parc des Princes pour assister à la finale de la ligue des Champions UEFA 2020 sur écran géant à Paris, le 23 août 2020. Le Bayern de Munich remporte la finale de la ligue des Champions UEFA 2020 à Lisbonne en gagnant 1-0 face au PSG (Paris Saint-Germain). © Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage

Vianney Bureau et sa compagne Catherine Robert en tribune lors des internationaux de tennis de Roland Garros à Paris le 4 octobre 2020. © Dominique Jacovides / Bestimage

17 / 17

Exclusif - Vianney Bureau et sa femme Catherine Robert - Enregistrement de l'émission "On est presque en direct" (OEED) présentée par L. Ruquier et diffusée sur France 2 le 7 novembre 2020. © Jack Tribeca / Bestimage