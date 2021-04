Vianney a grandi avec des parents "un peu extrêmes" : confidences sur ce qui lui était interdit

Si Vianney préfère d'ordinaire se livrer dans ses chansons, pour les besoins de Psychologies Magazine il a bien voulu en dire un peu plus. Le chanteur âgé de seulement 30 ans a balayé tous les sujets, de sa notoriété en passant par sa foi catholique. S'il est l'homme qu'il est devenu c'est par la force de ses parents.

Auprès du magazine, l'interprète du tube Beau-papa a évoqué avec franchise ses parents, "très mélomanes", et qui l'ont encouragé très jeune dans sa passion pour la musique. "En fait, avec eux, tout est possible, pour peu qu'on soit singuliers. Là-dessus, ils étaient un peu extrêmes : interdiction, au collège, de suivre les modes, de faire comme les autres ou de porter des fringues de marque ! (...) Et c'est de là que je tiens mon goût pour la liberté", a-t-il confié. De ses parents - un père pilote d'hélicoptère dans l'armée reconverti dans le privé et une mère instructrice de pilotage reconvertie en prof d'éco - Vianney a aussi reçu des valeurs. "Mes parents mettaient un point d'honneur à ce qu'on ait de l'empathie pour ceux qui ne vont pas bien", a-t-il ajouté. Rien de très étonnant puisqu'il a hérité d'eux sa foi catholique.

Malgré tout, Vianney reconnait que ses parents pouvaient aussi "être démesurément violents envers les élites" ou les politiques mais, dans le même temps, très combatifs pour défendre les sans-abris ou les prostitués. Un acharnement à soutenir les plus démunis car eux-mêmes avaient difficilement construit leur vie et savaient la fragilité des choses dans la vie. "Mon père était un bulldozer mais je l'ai vu pleurer. Il m'a appris à ne jamais en avoir honte. Il nous a donné le droit d'être fragiles [ils sont quatre frères dans son clan, NDLR]", a martelé le chanteur.

Nul doute que le coach de The Voice fera en sorte de transmettre ces précieuses leçons de vie ainsi que ces valeurs à sa belle-fille et, peut-être un jour, à l'enfant qu'il aura avec sa femme la musicienne Catherine Robert.

Psychologies Magazine, édition du 21 avril 2021.