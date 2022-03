"Ça m'a bouleversé..." : Vianney choqué, sa voiture vandalisée alors que bébé dort à l'arrière...

La semaine débute sur les chapeaux de roues pour le chanteur de 31 ans. Le lundi 21 mars 2022, Vianney a effectivement expliqué qu'il venait d'être victime d'une drôle de mésaventure. Alors que son véhicule était garé sur un trottoir parisien et qu'il discutait avec des amis, un homme s'est glissé dans sa voiture pour en subtiliser le contenu. Le problème, c'est que le fils de l'artiste était installé à l'arrière et qu'il dormait paisiblement dans son siège.

Célèbre beau-papa, et père d'un petit garçon de 5 mois, fruit de ses amours avec Catherine Robert, Vianney Bureau a eu une jolie frayeur en réalisant ce qu'il s'était passé. "Et bien sûr le bébé va bien, a-t-il précisé sur les réseaux sociaux. Je gardais un oeil sur sa porte, mais visiblement ce monsieur s'est introduit par l'autre côté du véhicule, discrètement..." Plus de peur que de mal, pour le père comme le fils, puisque le malfrat a fini par avouer son crime et rendre tout ce qu'il avait pu récupérer.

Ça devait faire quelques jours qu'il devait galérer dans la rue

"Il y avait un homme collé à la voiture, qui était un peu étrange c'est vrai, pas très propre sur lui. Ça devait faire quelques jours qu'il devait galérer dans la rue, a expliqué Vianney. Je lui demande si tout va bien, il ne me répond pas trop. Et en fait il vient me voir et me dit 'Mon frère, je suis désolé. En fait j'ai volé tout ce qu'il y avait dans ta voiture. Tiens, je te rends tout. Mais c'était ouvert, je suis désolé je te demande pardon'. Et donc il m'a rendu tout ce qu'il y avait dans ma voiture..."