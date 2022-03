Vianney évoque sa paternité et son fils dans une vidéo : "C'est trop le bonheur"

Pour les fans de McFly et Carlito, le dimanche est le jour de leur rendez-vous hebdomadaire avec leurs idoles. Dans la vidéo de ce 6 mars, les internautes ont pu découvrir la présence de Squeezie (dont la brouille avec Cyprien a été révélée il y a peu). L'occasion pour le trio de youtubeur de faire quelques gags téléphoniques en appelant un certain nombre de personnalités. On a ainsi pu entendre Vianney, qui s'est livré à des confidences sur la paternité...

On sait que le coach de The Voice est devenu papa pour la première fois en octobre dernier d'un petit Edgar, qu'il élève avec sa femme Catherine Robert, en plus de sa belle-fille. En février dernier, l'interprète de Je m'en vais avait évoqué son niveau de fatigue pour Télé 7 jours. "Il est corrélé avec mon niveau de bonheur, donc j'encaisse plutôt bien, a-t-il assuré. Devenir père est une découverte très personnelle. C'est un océan de bonheur avec, bien sûr, des vents un peu contraires, et, parfois, des tempêtes, mais ça va. C'est toute la beauté de cette aventure."

Aussi dans cette vidéo du 6 mars, McFly et Carlito ont interrogé le chanteur de 31 ans sur la naissance de son fils. On a alors pu entendre Vianney répondre : "Voilà, c'est trop le bonheur", avant que McFly ne décide de poursuivre la conversation hors du studio et des caméras. "Et là, la fatigue, elle disparaît ?", a demandé le vidéaste en quittant la pièce. Ce dernier est revenu quelques instants plus tard en affirmant qu'il avait parlé "des enfants" avec la star du programme de TF1. Squeezie a alors déclaré "votre lien est touchant, tout le monde a été touché."

Un bonheur que Vianney sait communiquer à ses fans et son entourage, à l'image du sketch qu'il a improvisé sur des stories Instagram à travers une parodie hilarantes des tutos beauté des influenceuses.