Vianney en roue libre : le chanteur se lâche dans une vidéo surprenante

Le chanteurVianney, qui est devenu papa il y a peu d'un petit Edgar et qui était déjà beau-père puisqu'il élevait la fille de sa compagne Catherine Robert, s'est complètement lâché sur Instagram dans la nuit du jeudi et vendredi 24-25 février lors de laquelle il a livré un véritable sketch, une parodie des tutos beauté des influenceuses. À mourir de rire.

La scène commence fort lorsqu'apparaît le coach de The Voice avec un filtre de lèvres (très) pulpeuses et les pommettes bien brillantes puis démarre en saluant ses fans façon influenceuse maquillage : "Salut mes petits loulous, bienvenue dans mon tuto beauté du jour." Le chanteur, qui avait confié il y a peu qu'il avait déjà retrouvé des fans dans sa douche, a enchaîné "Je sais bien qu'on a l'habitude de parler maquillage mais ça va être vernis aujourd'hui". Complètement dans la peau de son personnage, le musicien explique ensuite "pourquoi du vernis ? Quand on est guitariste, il faut du vernis pour pas se briser les ongles."

"Il faut pas trop rogner sur la peau parce que sinon ça se voit sinon... même s'il est transparent et que du coup ça se voit pas tant que ça" continue le chanteur en gloussant de rire avant de conclure cette vaste parodie d'influenceuse par un "pardon je suis un peu folle".

Vianney est actuellement au programme de l'émission de TF1 The Voice dans laquelle il officie en tant que coach aux côtés de Florent Pagny (dont on évoque le remplacement pour cause de maladie), Amel Bent etMarc Lavoine . Très proche de ses confrères, Vianney, 31 ans, avait rendu hommage à Florent Pagny, qui souffre d'un cancer, lors d'un live Instagram au début du mois de février. "Pour ceux qui ne le savent pas, je dois beaucoup à Florent. Mes premiers concerts c'était avec lui, en première partie. Donc Florent, je ne sais pas si tu regardes ce live mais je commence ce live avec une de tes chansons parce que t'es important pour moi", avait alors expliqué le chanteur avant d'interpréter le titre de son ami Et un jour une femme.