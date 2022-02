"Arrête de me dire des conneries !" : Florent Pagny s'emporte face à Vianney dans The Voice

Ce samedi 12 février 2022 était lancée la nouvelle et onzième saison de The Voice sur TF1. Pour les premières auditions à l'aveugle, les coachs n'ont pas été déçus ! Marc Lavoine, Vianney, Florent Pagny et Amel Bent ont en effet eu droit à de belles prestations sur scène. Mais comme chaque année, le quatuor a également fait quelques déçus. Ils n'ont notamment pas été convaincus par la prestation de Jean Palau, un agriculteur de 39 ans qui avait placé beaucoup d'espoir dans l'émission pour percer dans la musique.

Florent Pagny a toutefois partagé son désappointement face à cette issue malheureuse. "Excusez-nous... Vous chantez super bien. Le niveau est tout là-haut, tout le monde chante super bien, nous on est là en train de se demander : 'Mais qu'est-ce qu'on va lui dire ? Pourquoi on ne s'est pas retourné ?' Alors que vous avez votre place aussi parce que vous avez super bien chanté. Et on peut juste s'excuser, c'est con mais c'est comme ça", a-t-il déclaré. Un constat que Vianney n'a pas du tout partagé. Il a donc rappelé à Florent qu'il aurait pu tout simplement buzzer : "Mais tu sais, si on veut y aller, il faut y aller en fait !"

Un brin agacé par cette remarque, Florent Pagny s'est alors légèrement emporté. "Mais non, j'ai 50 mecs à écouter, arrête de me dire des conneries ! Ça veut dire que je vais dire à 48 personnes 'ah bah c'est formidable mais je peux pas appuyer !'", a-t-il répliqué. Vianney a néanmoins campé sur ses positions, sous-entendant que Jean Palau n'avait peut-être pas si bien réussi son passage : "Bah justement, si tu chantes super bien, on y va ! Moi, c'est que j'ai des choses malheureusement à dire qui m'ont sorti de l'émotion."

Après qu'ils se soient tous adressés au candidat déçu, Amel Bent est venue temporiser les choses entre ses deux camarades. "Il méritait mais ils méritent tous", a-t-elle déclaré. Une analyse qui a fini par les mettre d'accord. "Bah oui, c'est le problème de cette foutue aventure", a répondu Vianney. Et pour Florent Pagny de conclure : "Mais tant mieux que ça nous bouleverse un peu."