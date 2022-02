Florent Pagny atteint d'un cancer et bientôt remplacé dans The Voice ? Nolwenn Leroy s'exprime

Pour la onzième saison de The Voice lancée ce samedi 12 février 2022, les producteurs ont vu les choses en grand. Histoire de se renouveler, ils ont introduit un cinquième coach en la personne de Nolwenn Leroy. La chanteuse aura pour mission de recruter quatre Talents dans son équipe, lesquels n'auront pas réussi à convaincre ses camarades Vianney, Amel Bent, Marc Lavoine et Florent Pagny lors des auditions à l'aveugle. Nolwenn Leroy disputera ensuite les Battles et, les deux gagnants de cette épreuve désigneront alors un nouveau coach pour le reste de l'aventure. Son rôle s'arrêtera donc là.

Du moins, c'est ce qu'il est pour l'heure convenu car il est possible de se demander si la jolie brune ne sera pas appelée à remplacer Florent Pagny pour la demi-finale et la finale en direct attendues au mois de mai. Ce dernier ne pourra en effet peut-être pas tenir ses engagements, lui qui est atteint d'un cancer du poumon inopérable et qui a commencé des séances de chimiothérapie.

Une possibilité à laquelle Nolwenn Leroy ne préfère toutefois pas penser. "Personne ne peut ni ne voudrait prendre la place de Florent. Pour moi, c'est le coach parfait. Il ne prend pas de détours. Il dit ce qu'il a sur le coeur et cela fonctionne car c'est exprimé de façon sincère", lui-a-t-elle reconnu lors d'une interview pour Télé Star, à paraître lundi 14 février. Quoi qu'il en soit, Nolwenn Leroy sera bien présente pour la finale de The Voice, espérant y soutenir l'un de ses quatre Talents.

Florent Pagny ne préfère pas non plus se projeter pour le moment sur la suite des événements. Lors de son passage au JT de 20h de TF1 pour donner des nouvelles sur son état de santé, le chanteur de 60 ans a évoqué son avenir incertain dans The Voice. "En mai, je ne sais pas... J'ai quand même six mois de chimio donc je ne sais pas comment je serai au bout. Pour le moment, la première se passe bien, mais tout peut se passer aussi. Peut-être qu'en mai, je suis impeccable, peut-être que je suis fatigué et puis voilà, on s'organisera", a-t-il adressé au journaliste Gilles Bouleau.