Florent Pagny, sa tumeur inopérable : "Elle se divise vite, il y a beaucoup de risques"

L'année n'a pas commencé comme Florent Pagny l'aurait voulu. Le chanteur de 60 ans, en pleine tournée anniversaire et tournage de The Voice à l'époque, a appris être atteint d'un cancer du poumon inopérable. Plus de deux semaines après l'annonce choc, Florent Pagny a accepté de répondre aux questions dans le JT de 20H de TF1. Face à Gilles Bouleau ce jeudi 10 février 2022, l'interprète de Savoir aimer a évoqué son état de santé et son combat contre la maladie, tout en pudeur.

"Je vais très bien. Ce qu'il faut juste clarifier, c'est que, ok, j'ai un problème, qui est la mauvaise case au début mais toutes les autres cases sont plutôt bonnes. Je le découvre très tôt, je suis au degré 1, c'est quelque chose que j'ai depuis 3 et 6 mois. C'est très jeune ! Je n'ai qu'une tumeur, pas de métastases, rien dans les autres organes", a-t-il déclaré.

Après avoir été "assommé" par la nouvelle, Florent Pagny a affronté le problème avec plein d'optimisme : "On ne peut pas opérer parce qu'elle se divise vite, il y a beaucoup de risques qu'elle se propage dans d'autres organes donc on n'opère pas mais il y a de vrais bons traitements : de la chimio mais aussi de l'immunothérapie qui l'accompagne et qui est de plus en plus performante. Les rayons aussi vont aider à solutionner ce problème.

Quand ça se prend dès le début et que c'est très isolé, je ne vois que le bon côté des choses. J'ai commencé la chimio et ça se passe pas mal, je l'encaisse plutôt bien." Il peut aussi compter sur les nombreux messages de soutien qu'il a reçus et qui, selon lui, font que "tout ça finalement se passe très bien".

Alors que tout semblait aller au mieux pour le chanteur - il avait entamé une tournée anniversaire pour ses 60 ans et enregistré les premiers épisodes de la prochaine saison de The Voice -, Florent Pagny révélait ce à quoi personne ne s'attendait sur son compte Instagram : "On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s'opérer donc je dois rentrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X. Vous savez tous que dans la vie, le plus important c'est la santé et quand on a un problème, il devient prioritaire. C'est la raison pour laquelle je ne pourrais pas honorer mes engagements."

Conscient de démarrer une phase cruciale dans sa lutte contre la maladie, Florent Pagny annonçait vouloir se recentrer sur l'essentiel et mettre toutes les chances de son côté pour ressortir plus fort de cette épreuve : "Moi et ma moitié devons nous mettre en mode guerriers afin d'affronter cette épreuve un peu particulière. Je suis désolé. Prenez soin de vous, portez-vous bien et quand tout cela sera réglé, on se retrouvera. Je viendrai terminer ce que j'ai commencé. Ce sera peut-être la tournée des 61 !" Il y a quelques jours, l'artiste annonçait, toujours sur Instagram, avoir "commencé la chimio", précisant au passage que "la vie continue". Preuve que Florent Pagny n'est pas près de baisser les bras.