Florent Pagny a débuté la chimiothérapie : optimiste, il donne des nouvelles de sa santé

Très vite, plusieurs internautes ont tenu à lui adresser tout leur soutien. "La vie est remplie d'épreuves mais il faut profiter de chaque moment qui nous renforce ! Bon séjour", "Courage à vous cher Florent, et un très bon week-end entouré de votre famille et amis", "En tout cas beaucoup de courage à vous. Mais dans votre message vous avez une chose énorme c'est la positive attitude. Dans la guérison on a constaté que le mental fait beaucoup. Je suis aide soignante. Courage vous avez toutes mon admiration belle journée" peut-on lire en commentaires. La femme de Jean-Marie Bigard, Lola Marois, a également souhaité adresser toute son affection au chanteur en écrivant : "Courage Florent tout le monde vous aime".

Pour rappel, Florent Pagny a révélé être atteint d'une tumeur aux poumons le 25 janvier 2022. Dans une courte vidéo publiée sur Instagram, le mari d'Azucena Caamaño expliquait : "On vient de me diagnostiquer une tumeur cancéreuse au poumon, qui ne peut pas s'opérer. Je dois rentrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X (...) Je vais me mettre en mode guerrier pour affronter cette épreuve un peu particulière".

Pendant ce combat, Florent Pagny pourra compter sur le soutien de son épouse mais aussi sur ses amis Pascal Obispo,David Hallyday, Amel Bent, Nikos Aliagas, Hélène Segara ou encore Julie Obispo qui lui ont adressé tout leur soutien pour cette épreuve.