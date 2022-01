Florent Pagny atteint d'un cancer : Pascal Obispo, David Hallyday, Amel Bent... tous le soutiennent

L'année commence décidément de manière bien morne. Le mardi 25 janvier 2022, Florent Pagny a courageusement pris la parole, sur son compte Instagram, pour annoncer qu'il devait stopper la tournée organisée pour ses 60 ans - anniversaire qu'il a fêté en novembre dernier - pour raison de santé. Atteint d'une tumeur au poumon, le chanteur s'est platement excusé... mais n'a reçu que de l'amour en échange. Ses fans, mais aussi ses amis, ses proches, n'ont pas hésité à le soutenir publiquement dans cette épreuve, qu'il s'apprête à traverser main dans la main avec son épouse, la peintre argentine Azucena Caamaño.

"Force et courage dans cette épreuve à toi mon ami", a notamment écrit Pascal Obispo, en partageant une photo sur laquelle ils prennent ensemble la pose. "Tu vas surmonter ça. On pense fort à toi !" ajoute David Hallyday de son côté, qui a déjà une sérieuse dent contre le cancer. Dans les commentaires de la vidéo de Florent Pagny, consoeurs et confrères, artistes, comédiennes et comédiens, copains de l'émission The Voice se sont unis pour lui donner de la force. Amel Bent, Nikos Aliagas, Hélène Segara, Amaury Vassili, Vincent Cerutti, Maxime Gueny, Laurie Cholewa, Philippe Bas, Marina Kaye, Daniela Lumbroso, François Feldman, Pascal Nègre, Julie Obispo, Anne Marcassus - productrice artistique des Enfoirés -, Kalash Criminel, Florian Gazan l'ont notamment sommé de ne pas s'excuser et de prendre grand soin de lui.