Florent Pagny atteint d'un cancer : ses très célèbres amis lui remontent le moral, nouvelles photos

Conquis par les sourires et par la tendresse dégagée par les quatre artistes sur ce cliché, de nombreux internautes ont tenu à réagir : "Quelle superbe photo avec de grands artistes" ,"La belle bande d'amis...", "De très belles personnes hâte de découvrir cet jolie chanson ça fait plaisir de voir Florent", "Quelle joie de vous voir ensemble mes 3 préférés et une grosse pensée à Florent".

Des mots qui ont dû toucher Florent Pagny qui a révélé il y a quelques jours la maladie dont il souffre : "Bonjour, je dois faire une annonce un peu particulière. Je ne vais pas pouvoir continuer ma tournée des 60 ans. Je dois annuler l'ensemble de mes concerts suite à un problème de santé. En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur aux poumons, une tumeur cancéreuse. Pas très sympathique. Ça ne peut pas s'opérer donc je dois rentrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X. Ce qui fait que je suis désolé. Mais bon vous savez tous que dans la vie, le plus important c'est la santé. Quand on a un problème, il devient prioritaire."