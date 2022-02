Diaporama Florent Pagny atteint d'un cancer : ses très célèbres amis lui remontent le moral, nouvelles photos

25/01/2022 ( Florent Pagny annonce via une courte video sur compte Instagram qu'il est atteint d'un cancer du poumon et qu'il annule tous ses concerts) - Exclusif - Florent Pagny et son épouse Azucena - Enregistrement de l'émisssion Vivement dimanche au studio Gabriel, presentée par Michel Drucker . Diffusion sur France 2 le 21 Novembre 2021 . © Guillaume Gaffiot / Bestimage

25/01/2022 ( Florent Pagny annonce via une courte video sur compte Instagram qu'il est atteint d'un cancer du poumon et qu'il annule tous ses concerts) - Semi-Exclusif - Florent Pagny - Arrivées à l'enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" au Studio Gabriel à Paris, qui est diffusée le 31 octobre sur France 2. Le 27 octobre 2021 © Christophe Clovis / Bestimage

23 / 23

Florent Pagny - Pour célébrer l'anniversaire de sa Maison, Nathalie Blanc réunissait, ce vendredi, les amis de la marque pour assister à un événement exclusif au Café de l'Homme, face à la Tour Eiffel. La maison a dévoilé sa dernière collection "Lazy Crazy Night in my Palace" lors de la soirée, en off du SILMO, le salon international de l'optique. Les célébrités, influenceurs, journalistes et opticiens ont pu découvrir les modèles en avant-première et M.Gardot a fait la surprise de venir chanter pour son amie Nathalie Blanc. Paris le 24 septembre 2021. © Bellak - Perusseau / Bestimage