Florent Pagny face au cancer : sa présence dans The Voice compromise ? La production répond

Ce mardi 25 janvier 2022, les fans de Florent Pagny ne s'attendaient sans doute pas à cette annonce. L'artiste de 60 ans a révélé à travers une vidéo postée sur Instagram être atteint d'une tumeur cancéreuse au poumon. "Je dois rentrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayons X", a-t-il précisé. Florent Pagny a donc dû se résoudre à annuler sa tournée anniversaire pour ses 60 ans, qui aurait dû justement commencer ce 26 janvier. En revanche, il sera bien sur TF1 prochainement à l'occasion de la nouvelle et onzième saison de The Voice.

En effet, dès le 12 février, Florent Pagny sera à l'antenne sur son fauteuil rouge aux côtés de Vianney, Amel Bent, Marc Lavoine et exceptionnellement Nolwenn Leroy pour le lancement de l'émission, car les tournages se sont tous terminés la semaine dernière. Il restera toutefois aux équipes à mettre en boîte la demi-finale et la finale du show, attendues en direct sur la Une. Et pour cela, rien n'est moins sûr. "Avec TF1, notre priorité est la santé de Florent. Toute la famille The Voice est à ses côtés dans cette épreuve. Pour les tournages, nous allons nous organiser avec lui et communiquerons au moment voulu", a fait savoir la production de The Voice, ITV Studios France, auprès de Télé Loisirs.