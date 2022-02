Florent Pagny "bouleversé" et en larmes sur le tournage de The Voice : les révélations de Vianney

Samedi 12 février prochain, The Voice fait son grand retour sur TF1. Après une saison All Stars exceptionnelle, le célèbre télé-crochet revient pour une onzième saison très prometteuse. Pour l'occasion, la production a encore réussi à se renouveler en intégrant notamment un cinquième coach surprise en la personne de Nolwenn Leroy. Elle aura une mission toute particulière face au quatuor composé de Vianney, Amel Bent, Florent Pagny et Marc Lavoine. En attendant de découvrir les premières auditions à l'aveugle, l'un des coachs a fait quelques révélations. Il s'agit de Vianney. En effet, lors d'une interview pour Télé 7 jours, le jeune papa de 30 ans s'est confié sur un grand moment survenu lors du tournage et partagé avec Florent Pagny.

C'est un candidat qui en est l'origine. Ce dernier s'est présenté sur scène avec pour ambition de "chanter pour sa femme". Sa déclaration d'amour en musique aurait alors suscité beaucoup d'émotion, notamment auprès de Florent Pagny qui n'a pas su retenir ses larmes. "Ce fut un moment très fort, qui nous a vraiment tous bouleversés. Florent y compris, qui pleure très rarement. J'avoue que moi aussi, je retiens beaucoup mes larmes, mais c'est beau de se laisser aller", s'est souvenu Vianney. Et pour lui de souligner l'authenticité de cette audition : "La séquence est tellement magique que les gens vont peut-être penser qu'elle a été préparée, mais pas du tout. Nous n'avons jamais aucune indication à l'avance. Tout cela est venu très naturellement."

Cette saison de The Voice s'annonce d'autant plus particulière que Florent Pagny a récemment annoncé souffrir d'un cancer du poumon inopérable. Le chanteur et coach emblématique du programme a entamé il y a quelques jours ses premières séances de chimiothérapie. Malgré ce coup dur, il demeure positif, notamment grâce à son entourage solide. Avec sa femme Azucena Caamano, Florent Pagny a même assuré se "mettre en mode guerrier" pour se relever de cette épreuve. Il sera en tout cas bien l'antenne chaque semaine sur la Une étant donné que les tournages ont tous été enregistrés. Le doute persiste en revanche sur sa présence lors de la demi-finale et la finale attendues en direct dans quelques mois.