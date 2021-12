Vianney plus heureux que jamais avec son fils : photos de son plus beau cadeau de Noël !

Ce Noël 2021 a eu une saveur bien particulière pour Vianney, c'est le premier qu'il vivait en tant que père de famille. Touché par la singularité de Noël, le chanteur de 30 ans a gâté ses fans en publiant deux photos de lui exceptionnelles.

Devenu papa pour la première fois il y a quelques mois, l'interprète de Pour de vrai s'est saisi de sa page Instagram le jour de Noël pour y publier un joli message mais aussi deux photos de celui qui le comble de bonheur : son bébé. "Pas de ski, pas de paillettes, pas de Seychelles. Mais de toute ma vie mon PLUS BEAU Noël. Joyeux Noël à tous, les amis !", a-t-il écrit à l'attention des 634 000 abonnés de sa page Instagram. Effectivement, Vianney est bel et bien resté à Paris pour les fêtes et c'est avec son bébé, caché dans un cosy, que le chanteur pose. En jean et baskets, son look préféré, et un pull à capuche beige, le jeune papa est un homme heureux.