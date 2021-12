Vianney papa en tournée avec bébé : une photo fait craquer ses fans

Le 18 octobre dernier, en légende d'une image représentant girafes et zèbre brodés, Vianney avait confirmé la naissance de son premier enfant. "Et si l'averse nous touche toi & moi, on la traverse à 2, à 3... à 4. Je voulais simplement vous dire qu'une petite merveille a fait irruption dans notre vie. La maman & notre petit bonhomme vont bien. Partager avec vous ce bonheur me rend + heureux encore... je sais que vous nous garderez l'intimité de ces instants & vous en remercie", avait-il annoncé à ses fans.

Pour ce qui est du prénom du "petit bonhomme", les heureux parents auraient choisi un nom quelque peu désuet... Avant d'être un papa comblé, Vianney était déjà un "beau-papa" attentionné puisque sa compagne musicienne a une fille d'une première union. Cela fait maintenant 5 ans qu'il partage la vie de la musicienne Catherine Robert. Un mariage aurait été célébré à l'été 2020, mais les noces n'ont jamais été confirmées par les principaux intéressés.