Florent Pagny au JT de 20 heures : ce moment très émouvant que personne n'a vu

C'était la surprise de ce jeudi 10 février. Deux semaines après avoir annoncé son cancer du poumon, Florent Pagny en parlait en direct pour la première fois sur le plateau de JT de 20 heures de TF1. Le chanteur de 60 ans a répondu aux questions du journaliste Gilles Bouleau et donné de ses nouvelles. Un rendez-vous suivi par de nombreux téléspectateurs, touchés par le combat que le coach de The Voice a débuté il y a quelques semaines.

Auprès de la rédaction d'Auféminin, le présentateur de la Une a expliqué qu'un moment de grande émotion s'était joué dans les coulisses du programme : "Après l'interview, c'est drôle... Il y a deux portes sur le plateau, une à droite qui mène vers les escaliers de maquillage et une à gauche qui mène vers la grande salle de fabrication et de la régie, où il y a toute la rédaction. Il allait partir par la porte de droite et je lui ai dit "Non venez avec moi à gauche". Et il y a 50 personnes qui l'ont applaudi, on a discuté, on a pris des selfies, on a continué l'interview. C'était un moment assez émouvant, assez étonnant et assez rare."