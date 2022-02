Florent Pagny atteint d'un cancer : Vianney sort du silence et s'adresse à son ami

Le chanteur Vianney s'est adressé à son partenaire de l'émission de TF1 de The Voice,Florent Pagny. Alors que ce dernier a dévoilé être atteint d'un cancer du poumon et que ses amis chanteurs et musiciens avaient pour beaucoup annoncé leur soutien sur les réseaux sociaux, Vianney ne s'était pas encore exprimé. C'est chose faite depuis ce vendredi 4 février via un Live Instagram où le chanteur de 30 ans a rendu hommage à son ami et expliqué pourquoi il avait attendu pour réagir.

Sa réaction était très attendue, elle est venue. Vianney ne pouvait pas rester muet à l'annonce de la maladie de son complice du programme de découverte de talent The Voice. Et s'il a mis du temps, il avait une bonne raison : "Je n'ai pas réagi à l'annonce de mon ami Florent Pagny. Je n'ai pas réagi parce que je vivais avec cette annonce depuis quelques jours déjà. Il y avait beaucoup d'émotions en moi et quand je réagis à chaud, ce n'est pas très beau."

Aussi, Vianney a révélé que Florent Pagny est plus que son partenaire à l'écran puisqu'il est aussi celui qui l'a fait débuter dans la musique. "Pour ceux qui ne le savent pas, je dois beaucoup à Florent. Mes premiers concerts c'était avec lui, en première partie. Donc Florent, je ne sais pas si tu regardes ce live mais je commence ce live avec une de tes chansons parce que t'es important pour moi", a expliqué le chanteur avant d'interpréter Et un jour une femme pour rendre hommage à son ami.

Pour rappel, Florent Pagny avait révélé le 25 janvier dernier être atteint d'une tumeur cancéreuse au niveau du poumon et être contraint de stopper toute activité professionnelle pour se soigner. "Bonjour, je dois faire une annonce un peu particulière. Je ne vais pas pouvoir continuer ma tournée des 60 ans. Je dois annuler l'ensemble de mes concerts suite à un problème de santé. En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur aux poumons, une tumeur cancéreuse. Pas très sympathique. Ça ne peut pas s'opérer donc je dois rentrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X. Ce qui fait que je suis désolé. Mais bon vous savez tous que dans la vie, le plus important c'est la santé. Quand on a un problème, il devient prioritaire" avait-il déclaré.