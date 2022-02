Diaporama Florent Pagny atteint d'un cancer : Vianney sort du silence et s'adresse à son ami

Florent Pagny atteint d'un cancer : Vianney sort du silence et s'adresse à son ami

Exclusif - Florent Pagny et son épouse Azucena - Enregistrement de l'émisssion Vivement dimanche au studio Gabriel, presentée par Michel Drucker . Diffusion sur France 2 le 21 Novembre 2021 . © Guillaume Gaffiot / Bestimage

25/01/2022 ( Florent Pagny annonce via une courte video sur compte Instagram qu'il est atteint d'un cancer du poumon et qu'il annule tous ses concerts). © Christophe Clovis / Bestimage

Vianney et sa compagne Catherine Robert (enceinte) - People en tribunes du match de football en ligue 1 Uber Eats : Le PSG (Paris Saint-Germain) remporte la victoire 2-1 contre Lyon au Parc des Princes à Paris le 19 septembre 2021. Lionel Urman/Panoramic/Bestimage

Exclusif - Florent Pagny et Calogero - Enregistrement de l'émisssion Vivement dimanche au studio Gabriel, presentée par Michel Drucker . Diffusion sur France 2 le 21 Novembre 2021 . © Guillaume Gaffiot / Bestimage

Exclusif - Pascal Obispo et Vianney - Backstage artistes - Direct de l'émission "Tous ensemble pour la musique" pour la fête de la musique 2020 à l'AccorHotels Arena à Paris le 19 juin 2020. © Cyril Moreau / Veeren Ramsamy / Bestimage

Vianney et sa compagne Catherine Robert (enceinte) dans les tribunes lors de la finale des internationaux de France Roland Garros à Paris le 13 juin 2021. © Dominique Jacovides / Bestimage

16 / 19

Exclusif - Hugues Aufray et Vianney Bureau - Backstage de l'enregistrement de l'émission "On est presque en direct" (OEED) présentée par L. Ruquier et diffusée sur France 2 le 7 novembre 2020. © Jack Tribeca / Bestimage