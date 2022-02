Squeezie confirme être en froid avec Cyprien : "Il arrive parfois..."

Le youtubeur Squeezie a réagi aux révélations de son ex partenaire, le vidéaste Cyprien. Ce dernier avait, en effet, confié aux internautes n'avoir pas eu de nouvelles de son ami depuis plus de 2 ans. "Il m'a enlevé de sa vie" avait déclaré le niçois de 32 ans.

Ce lundi 14 février, c'était au tour de Lucas Hochart dit Squeezie de prendre la parole. "Il y a 2 ans je me suis éloigné de Cyprien pour des raisons qui m'appartiennent a-t-il reconnu avant de poursuivre, comme vous et lui, je suis attristé par la situation. Je regrette que nos discussions privées de l'année dernière n'aient pas suffit à apaiser les choses. De mon côté je n'en ferai pas une affaire publique. Notre relation a été unique et précieuse, je lui suis et serai à jamais reconnaissant mais il arrive parfois que deux personnes évoluent différemment."