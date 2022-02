Cyprien papa pour la première fois : révélations sur son nouveau quotidien éreintant

Le 13 février 2022, les abonnés YouTube de Cyprien Iov ont découvert une vidéo spéciale. A l'occasion d'un questions/réponses, le jeune homme de 32 ans a annoncé qu'il était devenu papa pour la première fois. Un bonheur sur lequel il s'est confié.

Après Norman en mars 2019, c'est au tour d'un autre youtubeur emblématique de pouponner pour la toute première fois. Afin d'annoncer l'heureux événement, il a répondu à une question "un peu indiscrète" : "Es-tu enfin papa ?". Après avoir plaisanté sur le fait que sa paternité était semble-t-il très attendue, Cyprien a confié : "Ça se voit peut-être à ma mine un peu fatiguée, mais effectivement, depuis quelques jours, je suis papa !" Il a ensuite expliqué que c'était "le plus gros événement de [sa] vie" et que le petit et la maman se portaient bien. "Je suis extrêmement fatigué", a précisé le jeune homme.

Bien que ses nuits soient courtes, Cyprien vit bien entendu un "bonheur incroyable". Une naissance qui est arrivée plus tôt que prévue et qui a donc quelque peu bouleversé son planning. Discret sur sa vie privée, le jeune papa ne souhaite pas dévoiler une photo de son nouveau-né. Mais il promet : "Il est chou à 100%." Papa complètement gaga, il prend de nombreux clichés tout au long de la journée. "Voilà c'est annoncé. Je n'en dirais pas plus parce que ça relève de la vie privée. Mais je suis très content, extrêmement fier", a-t-il conclu ce merveilleux sujet.

Ce bébé est le fruit des amours de Cyprien et Aurélie Dunand, une jeune femme dont la star de YouTube est amoureux depuis près de quinze ans. "On est très fusion­nels, insé­pa­rables. Je suis très stable affec­ti­ve­ment. Elle a été ma première histoire sérieuse et ce fut la bonne", confiait-il il y a quelques années à nos confrères de Public. L'heureuse élue est une femme d'affaires. Tous deux se sont rencontrés quand Cyprien était encore étudiant.

Côté professionnel, Cyprien est tout aussi comblé. Il s'est lancé dans la réalisation d'un long-métrage pour le cinéma avec Gaumont. Le scénario est terminé et il commence à y voir plus clair au niveau du casting. "C'est extrêmement stimulant. La fiction c'est un peu toute ma vie, c'est ce que je préfère. C'est un rêve en soi. C'est un projet sur lequel je travaille depuis très longtemps", a-t-il précisé.