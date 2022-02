Diaporama Squeezie confirme être en froid avec Cyprien : "Il arrive parfois..."

Squeezie - Soirée "Madame et Monsieur Rure" by Rure Productions, sur le rooftop de la Grande Arche de la Défense le Paris le 16 juillet 2021. © Jack Tribeca/Bestimage

Squeezie - Soirée "Madame et Monsieur Rure" by Rure Productions, sur le rooftop de la Grande Arche de la Défense le Paris le 16 juillet 2021. © Jack Tribeca/Bestimage

Exclusif - Le youtubeur et Instagrameur Squeezie (Lucas Hauchard) - Enregistrement de l'emission "Clique X" , présentée par M.Achour et diffusée à partir du 28 janvier 2021 sur C+ et sur MyCanal. Paris, le 21 janvier 2021 © Jack Tribeca / Bestimage

10 / 15

Exclusif - Le youtubeur et Instagrameur Squeezie (Lucas Hauchard) et Mouloud Achour - Enregistrement de l'emission "Clique X" , présentée par M.Achour et diffusée à partir du 28 janvier 2021 sur C+ et sur MyCanal. Paris, le 21 janvier 2021 © Jack Tribeca / Bestimage