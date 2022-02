Cyprien en froid avec Squeezie ? "Il m'a enlevé de sa vie"

Le youtubeur de 32 ans Cyprien s'est prêté à l'exercice du "je vous dis tout" ce dimanche 13 février dans une nouvelle vidéo postée. L'occasion pour les fans d'en découvrir un peu plus sur les projets de leur idole...ainsi que sur ses amitiés dans le monde des youtubeurs.

C'est dans cette série de questions-réponses que le célèbre youtubeur a été amené à s'exprimer au sujet de ses relations amicales et notamment celle de Squeezie, avec qui il partage une chaîne YouTube en commun Bigorneau & Coquillages. Cyprien s'est alors confié à ses fans d'un air grave et résigné : "Depuis deux ans et demi, Lucas [le vrai prénom de Squeezie] m'a enlevé de sa vie. Plus de nouvelles. Il voulait évoluer sans m'avoir dans son entourage. C'est ce qu'il a fait. Je ne vais pas vous mentir, cela a été dur à encaisser. Aujourd'hui, je me fais une raison, je rebondis. Cela ne sert à rien d'en avoir honte, y a le reste qui roule. Mes amis, ma famille, mes projets." Visiblement dépité, ce dernier a lancé un dernier message à ses fans en guise de conclusion : "Certains seront sans doute déçus, mais vous ne le serez jamais autant que moi."