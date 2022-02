Vianney papa épuisé, il atteint un niveau de fatigue "élevé" !

Les téléspectateurs retrouveront d'ailleurs Vianney dans la prochaine saison de The Voice, aux côtés d'Amel Bent, Florent Pagny et Marc Lavoine. L'artiste de 30 ans continue également à donner des concerts - en embarquant son fils dans l'aventure dès qu'il le peut. Quand il rit, quand il chante, papa a toujours quelque chose à l'esprit. La manière dont il avait annoncé la naissance de son fils, déjà, ressemblait à une douce chansonnette. "Et si l'averse nous touche toi & moi, on la traverse à 2, à 3... à 4, écrivait-il sur Instagram. Je voulais simplement vous dire qu'une petite merveille a fait irruption dans notre vie. La maman & notre petit bonhomme vont bien. Partager avec vous ce bonheur me rend plus heureux encore... "