Divorce de Marc Lavoine : Line Papin confirme la rupture...

Il n'y a plus de doute : Marc Lavoine et Line Papin ont bel et bien divorcé. Les deux ex, qui s'étaient unis il y a un an et demi dans la ville de Paris, égrainaient quelques indices allant dans ce sens depuis quelques temps. Alors que Le Figaro, qui a eu le droit à une interview de la jeune romancière, le 25 avril dernier, a révélé ce divorce, confié par la principale intéressée, ce 29 avril, c'est le magazine Public qui revient sur cette rupture. L'autrice de 26 ans, qui habitait dans le 5e arrondissement avec son époux, a quitté les lieux au printemps 2021 et assure désormais la promotion de son nouveau roman, paru chez Stock, depuis son "logement de célibataire".

Le 2 mars 2022, Line Papin a effectivement dévoilé, au public, un roman intitulé Une vie possible, qui ressemble étrangement à ce qu'elle a pu vivre récemment. L'héroïne, prénommée Line, raconte les évènements à l'origine de sa rupture : une fausse couche qu'ele a subie pendant le premier confinement, alors qu'elle attendait des jumeaux, puis l'avortement qu'elle a dû traverser quelques mois plus tard, elle qui ne se sentait pas prête à revivre si tôt une grossesse.

Une femme, dans une pièce, seule, sans enfants

"Un siècle plus tôt, j'aurais été une originale : une femme, dans une pièce, seule, sans enfants, une femme qui écrit", rédige-t-elle dans son ouvrage, comme le relève le journal Le Figaro - qui a annoncé le divorce. C'est son frère, et non son mari, qui l'aurait accompagnée à la clinique, tout du moins dans le récit. Après tout, l'annonce de cette rupture n'est pas vraiment une surprise. Un peu plus tôt, en avril 2022, Line Papin évoquait les problèmes de couple qui l'éloignaient peu à peu de Marc Lavoine. "Cela n'a évidemment pas été facile mais la vie avait fait des vagues autour de nous, expliquait-elle à Soir Mag. Je ne trouvais plus ma place, il m'était impossible d'en offrir une à cet enfant. On a tellement culpabilisé les femmes, on les a aussi tellement punies pour cet acte comme si elles le faisaient délibérément par méchanceté. On avorte avant tout par responsabilité, rarement par volonté. Faire ce choix, c'est faire attention à la vie !"

