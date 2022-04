Marc Lavoine : Sa femme Line Papin évoque leurs problèmes de couple

Tout semblait sourire à Line Papin et Marc Lavoine depuis leur coup de foudre en 2018. Malgré les 33 ans qui les séparent, les amoureux se sont mariés en 2020 entre deux confinements et n'avaient alors qu'un but, celui de fonder une famille. Line Papin tombe alors enceinte non pas d'un bébé mais de jumeaux. Leur route vers le bonheur est toute tracée. Jusqu'à ce qu'un rendez-vous médical ne fasse tout exploser. Victime d'une fausse couche, Line Papin perd les bébés qu'elle attend. Un drame non sans conséquence pour l'équilibre des tourtereaux.

Un an plus tard, Line Papin retombe enceinte. Mais ce bébé, elle n'est pas prête à l'accueillir tant la perte des jumeaux a semé le trouble au sein de son couple avec Marc Lavoine. Elle avorte. Dans les pages de Soir Mag, l'auteure d'Une vie possible, publié aux éditions Stock, est revenue sur cette parenthèse très sombre désormais derrière elle : "Cela n'a évidemment pas été facile mais la vie avait fait des vagues autour de nous, explique-t-elle. Je ne trouvais plus ma place, il m'était impossible d'en offrir une à cet enfant. On a tellement culpabilisé les femmes, on les a aussi tellement punies pour cet acte comme si elles le faisaient délibérément par méchanceté. On avorte avant tout par responsabilité, rarement par volonté. Faire ce choix, c'est faire attention à la vie !"

Malgré ces deux épisodes traumatisants, Line Papin ne fait pas une croix définitive sur la maternité. Un bébé avec Marc Lavoine est encore envisagé : "J'ai encore envie d'avoir des enfants mais je pense que j'avais jusque-là une approche 'conte de fées' de la grossesse. Je suis désormais plus réaliste. Cela chamboule une vie et il faut être prêt à ce chamboulement même si c'est beaucoup de bonheur à venir."

Avec ou sans enfant, Marc Lavoine était le plus heureux des hommes au bras de Line Papin. Il était d'ailleurs revenu sur leur rencontre avec beaucoup de tendresse sur le plateau de Ça ne sortira pas d'ici : "J'ai eu la chance de l'interviewer il y a quelques années pour son premier roman. J'ai adoré ce roman ! [...] Mon attaché de presse m'a conseillé de lire son livre et donc je l'ai invitée. [...] Quelque temps plus tard, elle m'a envoyé son deuxième livre que je n'ai pas reçu. Finalement, je lui ai dit : 'Je vais acheter votre livre et s'il vous plaît, acceptez mon invitation à dîner'". Marc Lavoine ne voulait qu'elle, il a fini par l'avoir... et maintenant ?