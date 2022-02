Marc Lavoine : Sa femme Line Papin a quitté le domicile conjugal, une séparation nécessaire

Marc Lavoine et Line Papin se sont mariés en 2020. C'est cette même année que le chanteur de 59 ans et la romancière de 26 ans ont connu une épreuve douloureuse, celle de perdre non pas un mais deux bébés. Line Papin était enceinte de jumeaux, une grossesse que la jeune femme n'a pu mener à son terme. En plein confinement, elle a été victime d'une fausse couche, comme elle le raconte dans son livre Une vie possible à paraître le 2 mars prochain aux éditions Stock.

Dans le cadre de la promotion de son nouveau livre, Line Papin a accordé une longue interview à Femme Actuelle dans laquelle elle évoque à coeur ouvert sa fausse couche mais aussi l'avortement qui a suivi peu de temps après. La femme de Marc Lavoine est à nouveau retombée enceinte mais elle fait le choix de mettre un terme à cette grossesse, incapable d'accueillir un nouveau bébé dans sa vie alors qu'elle n'était pas encore remise de la perte de ses jumeaux.

"J'ai commencé à écrire après avoir vécu à 25 ans une seconde interruption de grossesse qui a fait écho en moi à la première interruption. La première interruption de grossesse que j'ai subie était involontaire : j'ai fait une fausse couche à deux mois de grossesse en 2020 lors du premier confinement, alors que j'attendais des jumeaux. La deuxième interruption de grossesse a été volontaire. J'ai pris la décision d'avorter un an après avoir fait une fausse couche", explique d'emblée Line Papin à Femme Actuelle. La romancière a tout de suite ressenti "la nécessité de poser sur le papier" ce qui lui était arrivé, en se posant la question de savoir pourquoi il existe si peu de littérature sur ces sujets pourtant importants et qui touchent tant de femmes, de couples.

J'ai besoin de partir de notre appartement

Au cours de cet entretien, Line Papin raconte qu'elle a pris la décision de s'éloigner de Marc Lavoine après son avortement, un besoin nécessaire qui a été marqué par son départ du domicile conjugal, le temps de se retrouver après cette épreuve. La romancière s'est installée dans "un petit appartement au quatrième étage d'un immeuble ancien sans ascenseur", comme elle le raconte dans son livre. "Je me demande dans le livre pourquoi être seule ? Afin de faire le point, peut-être d'écrire, de faire tomber cette peau morte. J'ai besoin d'être seule comme un chat qui lèche ses blessures. Ou bien était-ce autre chose : j'ai besoin de partir de notre appartement, à cause de cette chambre destinée aux enfants jamais nés, avec ce néon rose, life is beautiful, à cause des autres chambres d'enfants, celles de ceux qui sont nés, mais pas de moi, à cause des rêves, à cause des déceptions....", explique-t-elle à Femme Actuelle. Marc Lavoine est le papa de quatre enfants : Simon, né en 1986 de son histoire d'amour avec le mannequin américain Denise Pascale décédé en 2017, Yasmine, née en 1998, Roman, né en 2007, et Milo, né en 2010, qu'il a tous eus avec Sarah Poniatowski, dont il s'est séparé après vingt-trois ans de mariage. Une rupture rendue officielle en 2018.

Le changement a été "grand", mais il ne pouvait en être autrement : "Je suis passée du personnage de la femme qui va avoir un enfant à la figure de la femme seule, artiste. Je l'ai vécu comme une plage de silence nécessaire. Il fallait ce lieu, cet espace à soi de l'écriture sans tout le reste pour pouvoir faire le deuil."

Quant à savoir si Line Papin est toujours avec Marc Lavoine, la jeune femme se montre ferme sur le sujet : "Je présente mon livre, mais je ne parle pas de ma vie privée."