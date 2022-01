Marc Lavoine et Line Papin séparés après 1 an de mariage ? Tristes confidences du chanteur...

En ce début d'année, Marc Lavoine a ouvert les portes de son appartement parisien aux journalistes de Paris Match. Dans le magazine paru ce jeudi 13 janvier 2022, le chanteur évoque son nouvel album intitulé Adulte jamais. Un 14e opus qui sortira vendredi. Tout en prenant la pose chez lui, l'artiste a également évoqué les difficultés qu'il rencontre dans son mariage avec la romancière Line Papin...

Marc Lavoine et Line Papin sont en couple depuis maintenant trois ans. En juillet 2020, c'est en petit comité qu'ils ont célébré leur mariage à Paris, avec les photographes de Paris Match. Mais depuis, les époux "affronteraient des tempêtes". Le coach de The Voice "ne s'étend pas sur le sujet" mais avec sa femme, ils seraient entre séparation et reconquête. "Il n'est pas impossible que cet album soit empreint d'une certaine tristesse, admet-il. Mais curieusement cette tristesse fait mon bonheur, je m'en nourris (...). Avec mon chagrin, je m'arrange. Avec le chagrin des autres, c'est plus difficile."

Sur ce nouvel album justement, figure le titre L'amour iceberg, inspiré d'un texte de Line Papin : "C'est extraordinaire de pouvoir écrire une chanson avec la femme qu'on aime", ajoute tout de même ce père de quatre enfants. A en croire nos confrères, cette chanson évoque "l'amour qui fait froid dans le dos l'amour sans rive ni repère, l'amour dangereux". Difficile alors de ne pas y voir une référence à ce mariage tumultueux...