Marc Lavoine : Ses fils Roman et Milo à la plage, rares photos

Marc Lavoine va-t-il faire Noël loin de ses enfants ? Sur Instagram, Marie Poniatowski - la soeur de son ex-femme Sarah Poniatowski - a posté des photos d'une escapade à la plage avec deux des enfants de l'ancien couple. Il est très rare de voir Roman et Milo apparaitre sur des photos.

Sur son compte Instagram, en légende d'un petit diaporama de photos, Marie Poniatowski écrit : "Happy Time Family. Pierre Rambaldi @tess_rambaldi @romanlavoine @milolavoine thanks @sarahponiatowski." Des photos souvenirs dans un très joli cadre puisque le clan a pris la direction du Cap Ferret. A la plage, sous un beau soleil, ils profitent à fond. On peut donc au passage voir Roman (né en 2007) et son frère Milo (né en 2010), les enfants de Marc Lavoine et son ex-épouse Sarah. Ces derniers évitent les feux des projecteurs. Pour rappel, les ex-époux sont aussi les parents d'une grande fille, Yasmine (née en 1998).

L'interprète des tubes Elle a les yeux revolver, J'ai tout oublié ou encore Le parking des anges est aussi le papa de Simon (né en 1986), fruit de son premier mariage avec le mannequin Denise Pascale. Son ex-femme est morte en décembre 2017, victime d'un cancer. Désormais, c'est auprès de la jeune Line Papin que Marc Lavoine avait refait sa vie. Mais le couple vit séparé depuis l'été 2021... se retrouveront ils pour Noël ?