Marc Lavoine : Qui est Denise Pascale sa première femme qui est morte en 2017 ?

La vie sentimentale de Marc Lavoine a été rythmée par de belles histoires. Aujourd'hui marié à la romancière Line Papin, l'interprète d'Alex dans Le Coeur des hommes 3 (diffusé ce dimanche 29 août 2021, sur TFX) a connu sa première romance avec le mannequin Denise Pascale.

Tous deux s'étaient rencontrés en Californie lors d'une audition pour la série Paris-Saint-Lazare dans les années 1980. Le chanteur et le mannequin américain avaient alors eu un véritable coup de foudre l'un pour l'autre. "J'étais arrivé en avance, le partenaire de Denise était en retard. Alors nous avons répété nos rôles ensemble, avait indiqué le chanteur à Ici Paris. Nous devions jouer une scène d'une grande tendresse, une rencontre amoureuse." Une rencontre inopinée qui a donné lieu à une véritable idylle, puis une vie de famille, avec la naissance de leur fils Simon, en 1986.

Toutefois, à la fin des années 1980, le couple s'est séparé, laissant Marc Lavoine dans le chagrin. L'interprète a finalement retrouvé l'amour dans les bras de Sarah Poniatowski, avec qui il a eu trois enfants : Yasmine (en 1998), Roman (en 2007) et Milo (en 2010). Un mariage qui a duré 23 ans, avant de se finir en 2018.

Un premier amour toujours présent

Malgré leur rupture, Marc Lavoine et Denise Pascale sont restés complices, notamment pour l'éducation de leur fils. Les ex-amants se voyaient même régulièrement malgré la distance. Malheureusement, Denise Pascale est décédée des suites d'un cancer en décembre 2017 à San Francisco. Marc Lavoine et leur fils étaient bien sûr présents pour faire leurs adieux.

"Je me débrouille avec ma solitude, j'ai eu ma mère morte devant mes yeux, la maman de mon premier enfant Simon nous a quittés", avait-il indiqué à Télé Star en juin 2018. Plus récemment en février 2020, le coach de The Voice a rendu un vibrant hommage à la mère de son fils aîné. Après la performance d'un candidat, les larmes aux yeux, Marc Lavoine a partagé : "Je ne vais pas te sortir les violons. Moi, j'ai un fils qui a 33 ans qui a nos couleurs à nous deux. Il écoute la musique que tu joues. Sa mère l'écoutait aussi."