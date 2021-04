The Voice - Marc Lavoine mis sur la touche par son Talent : "Je ne sais pas ce qu'il va se passer ce soir"

Après plusieurs semaines d'auditions à l'aveugle puis de battles, les équipes des quatre coachs de The Voice vont encore une fois se réduire. Eh oui, il est désormais l'heure des KO. Lors de cette épreuve, tous les Talents d'une équipe vont se présenter chacun leur tour sur scène avec une chanson de leur choix. Si le coach est séduit, il garde le candidat ; s'il ne l'est pas, il l'élimine. À la fin des KO, chaque équipe doit passer de huit Talents, à seulement quatre, lesquels seront attendus pour les cross-battles.

Ce samedi 17 avril 2021, Marc Lavoine va être le premier à entamer ce stade de l'aventure. Le chanteur va donc devoir faire le tri parmi ses candidats Jim Bauer, Quentin, Arthur, Tarik, Louise, Anaïd, Clara et Alyah. L'émission étant tournée en amont, on peut d'ores et déjà vous dire que l'un d'entre eux va le surprendre au plus haut point, à savoir Jim Bauer, le fils d'Axel Bauer et Nathalie Cardone. En effet, l'artiste de 29 ans a décidé d'interpréter une chanson très connue du grand public mais en la détournant complètement. Pour couronner le tout, Jim Bauer s'est entraîné... sans l'aide de Marc Lavoine !

"Je vais chanter une chanson que je prends complètement à contre-pieds de ce pourquoi les gens la connaissent. C'est une chanson dont tout le monde connait le refrain. Et personne ne sait ce que je vais chanter, même pas Marc Lavoine. Je vais le laisser découvrir la chanson en direct", a-t-il confié dans les coulisses de l'émission. Un grand risque pour le candidat qui pourrait s'avérer payant ou au contraire, lui coûter sa place dans la compétition. "Je ne sais pas ce qu'il va se passer ce soir, je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il a choisi, maintenant si son audace l'emmène à la fonte ce sera compliqué de l'emmener à l'étape suivante, c'est costaud de faire ça. Ça demande du courage", a de son côté réagi Marc Lavoine avant le passage de son Talent.

Alors, Jim Bauer a-t-il bien fait de se préparer seul ? Réponse ce soir...

The Voice dès 21h05 sur TF1