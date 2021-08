Sarah Poniatowski : Retrouvailles avec sa fille Yasmine, une sublime jeune femme

Sarah Poniatowski profite de ses derniers jours de vacances avec ses enfants. Après une pause méritée en Italie, à Positano plus exactement, la créatrice de mode de 48 ans a retrouvé sa fille Yasmine. Pour célébrer ce moment, l'ancienne compagne de Marc Lavoine n'a pas pu s'empêcher de prendre sa fille en photo ! "Hello Sunshine. Summer colors. Retrouvailles", note-t-elle en légende de son cliché liké plus de 2000 fois.

Sur ladite photo, on peut voir Yasmine Lavoine, 23 ans assise devant une porte jaune. Habillée d'une combinaison rouge et d'un foulard noué autour du cou, la jeune femme a les cheveux mouillés et regarde le sol timidement. Très bronzée, la fille de Marc Lavoine, semble avoir bien profité du soleil cet été !