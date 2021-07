Marc Lavoine, son ex Sarah Poniatowski confirme être en couple : "Je suis une amoureuse..."

Certains la connaissent en tant que Sarah Poniatowski, d'autres en tant que Sarah Lavoine. Et pour cause. Pendant de longues années, la créatrice, designer et décoratrice d'intérieur a été la compagne du chanteur du même nom. Ensemble, ils ont eu trois enfants, Yasmine en 1998, Roman en 2007 et Milo en 2010, qui semblent grandir en harmonie, qu'importe la séparation de leurs parents.

Vingt-quatre ans de mariage et trois enfants, c'est tout sauf un échec

"J'aimerais transmettre à mes enfants des passions et des lieux, explique la créatrice de la Maison Sarah Lavoine dans les colonnes du magazine Elle. Je suis très fière d'eux, je leur fais confiance, j'exprime beaucoup l'amour que je leur porte. On est dans l'échange, dans le dialogue. J'essaie toujours de rassembler." Bien sûr, depuis la fin de leur jolie petite histoire qui date du mois de mars 2018, chacun a refait sa vie. Marc Lavoine a épousé Line Papin en juillet 2020 avec tout le soutien de son ex. "Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère ont divorcé. Mais vingt-quatre ans de mariage et trois enfants, c'est tout sauf un échec", précise-t-elle.