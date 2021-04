Marc Lavoine : Son ex-femme Sarah Poniatowski a retrouvé l'amour !

L'amour a de nouveau frappé à la porte de Sarah Poniatowski. La designer et décoratrice d'intérieur, aujourd'hui âgée de 48 ans, est en couple. Alors qu'elle se faisait discrète sur sa vie amoureuse depuis sa séparation surprise d'avec son mari le chanteur Marc Lavoine, annoncée en 2018, elle a fait une confidence à Madame Figaro.

Interrogée par le magazine dans sa rubrique Confidentiel, Sarah Poniatowski a notamment répondu à une question classique sur ce qu'elle emporterait avec elle sur une île déserte. "Mes trois enfants et mon homme", a-t-elle ainsi confié. Si elle ne précise pas l'identité de celui qui fait battre son coeur, elle dévoile tout de même avoir retrouvé un compagnon. Ce qui prouve qu'elle croit encore à la force du couple. En 2015, dans les pages du magazine ELLE, évoquant alors son histoire avec Marc Lavoine, elle déclarait avec franchise : "Le plus dur dans la vie, ce que je trouve le plus difficile, c'est le couple. Mais je continue d'y croire. Pourtant, je ne peux pas dire que ce soit mon chantier le mieux maîtrisé !"

Sarah Poniatowski pourra donc proposer à son ex-époux, que l'on retrouve tous les samedis dans la saison 10 de The Voice sur TF1, des dîners à quatre. En effet, Marc Lavoine a lui aussi retrouvé l'amour. Mieux encore, il s'est remarié à la jeune écrivaine Line Papin (25 ans) en juillet 2020 à Paris.

Malgré leur divorce, Sarah Poniatowski et Marc Lavoine ne semblent pas avoir d'animosité. "Pour moi, je peux juste vous dire que quand on a aimé quelqu'un pendant vingt-quatre ans et qu'on a trois enfants, l'amour se déplace. Il n'est pas au même endroit, mais il est toujours là", avait notamment déclaré l'interprète des tubes Le parking des anges, Elle a yeux revolver ou encore Je ne veux qu'elle à Télé Star, en 2018.

Pour rappel, les ex-époux sont les parents de trois enfants : Yasmine (née le 22 janvier 1998), Roman (né le 29 mai 2007) et Milo (né le 1er juillet 2010).

Madame Figaro, édition du 16 avril 2021.