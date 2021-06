Marc Lavoine : Son ex-femme Sarah devient ambassadrice beauté et partage sa joie

Décidément, Sarah Poniatowski traverse une belle période ! Non contente d'avoir retrouvé l'amour après son divorce d'avec Marc Lavoine, elle est aussi comblée professionnellement. Sur Instagram, la femme d'affaires âgée de 48 ans a fait part d'une belle nouvelle : elle devient ambassadrice beauté pour la marque SkinCeuticals.

Alors que Gala annonçait dans son édition du 3 juin 2021 qu'elle avait été recrutée par l'enseigne américaine - propriété du groupe français L'Oréal depuis son rachat par le mastodonte des cosmétiques en 2005 - Sarah Poniatowski a confirmé cette collaboration sur Instagram par la publication d'une vidéo promotionnelle. "The power to become. Plus que jamais il nous semble essentiel de devenir meilleurs. Comme une invitation à sortir de nous mêmes et à nous affirmer dans un élan vital et créatif. C'est parce que je partage ces valeurs positives avec @skinceuticals que j'ai accepté de devenir leur ambassadrice. #thepowertobecome #empowerment #beauty #skinceuticals", a-t-elle écrit en légende pour justifier de ce partenariat.

Sur le site officiel de SkinCeuticals, Sarah Poniatowski en dit un peu plus sur son rapport à la beauté en tant que femme. "Je ne suis pas ce qu'on appelle une beautysta : je me maquille très peu et j'aime les routines de soin simples et efficaces. Avec SkinCeuticals, nous partageons ce goût du vrai et de la qualité : leurs actifs puissants vont droit au but et tiennent leurs promesses. Le résultat, sans l'esbroufe !", dit-elle.