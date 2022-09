Sarah Poniatowski : L'ex de Marc Lavoine face à une heureuse nouvelle, une journée émouvante et mémorable

Il y a ceux qui aiment entrer dans la lumière et les autres, plus discrets, qui laissent parler leur art et vivent dans l'ombre autant que possible à l'image de Sarah Poniatowski. La designer et décoratrice d'intérieur est l'une des plus talentueuses de sa génération. Et autant dire que son succès vient d'être récompensé. Ce jeudi 22 septembre, l'ex-femme de Marc Lavoine s'est retrouvée en tête-à-tête avec Constance Benqué, présidente de Lagardère News, pour se voir remettre la médaille de Chevalier dans l'Ordre National du Mérite.

Un rendez-vous en tout petit comité, tant Sarah Poniatowski adore la discrétion. C'est donc presque gênée qu'on peut la découvrir dans la vidéo qu'elle a publiée sur son compte Instagram : "Certaines journées sont plus émouvantes et mémorables que d'autres dans une vie. Merci ma Constance Benqué pour ton discours et merci de représenter la République Française et plus particulièrement le Ministère de l'Économie pour me remettre en tête à tête ce titre de Chevalier dans l'Ordre National du Mérite. [...] Ce mérite revient aussi à toute l'équipe de Maison Sarah Lavoine."