Sarah Lavoine : Ses enfants Yasmine et Roman, nés de son histoire avec Marc Lavoine, sont déjà si grands !

La première édition du parcours Off Vendôme prend place, dans le premier arrondissement de Paris, du 24 au 26 mars 2022. Cet évènement unique, à la croisée du design, de la création contemporaine et de l'air du temps, est organisé à quelques pas de la place Vendôme. Il met six créatrices en lumière : six femmes ayant décidé, chacune à leur manière, de faire bouger les codes de la joaillerie traditionnelle. Il s'agit de Stéphanie Roger, Amélie Huynh, Pascale Monvoisin, Dorothée Contour, Charlotte Chesnais et de Marie Poniatowski, qui a eu droit à la visite de ses proches en guise de soutien.

La famille s'est ralliée à la foule pour admirer les créations de Marie Poniatowski en la boutique Stone, puis lors d'un cocktail organisé Chez Marc'O avec DJ Hookie aux platines. Sarah Lavoine, la soeur de la créatrice, et ancienne compagne de Marc Lavoine, est venue applaudir chaudement. A ses côtés : deux des trois enfants qu'elle a eu avec le chanteur, Yasmine et Roman, nés en 1998 et en 2007... ne manquait que Milo, le petit dernier né en 2010. Egalement présents, aux alentours de la place Vendôme de Paris, Alexandra Golovanoff, Sylvie Arcelin, Virginie Couperie-Eiffel et sa fille Vanille Clerc, la comédienne Karin Viard, Aurélie Saada, Pierre Rambaldi, Iman Perez, Nicolas Ouchenir, Hugo Matha, Liliane Jossua, Christine Phung, Stéphanie Roger, Dorothée Contour, Elodie Piège, Vincent Perez, Karine Silla, Antonine Catzeflis-Chatiliez, Mily Barbe, Pascale Monvoisin, Amanda Sanchez, Roschdy Zem.

Le parcours Off Vendôme est l'histoire d'une rencontre. Celle de six regards, six identités qui ont fait le pari de déployer une conscience singulière de l'univers de la joaillerie, leurs liens au savoir-faire, au design, à la pérennité du bijou et à l'intimité qu'elle suscite. C'est ce pas de côté qui a fédéré ces femmes autour d'une autre forme de préciosité, alliant des univers qui transfigurent le noble, redéfinissent les codes patrimoniaux du luxe, se combinent et dialoguent en kaléidoscope. Plus que quelques heures pour découvrir cette scénographie de la joaillerie moderne, faite d'animations, d'ateliers et de rencontres...