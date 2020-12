Marc Lavoine : Sa fille Yasmine évoque leur relation "pudique"

Très proche de son papa, la jeune femme a également raconté le moment précis où son père a pris conscience de sa passion pour le cinéma. "Avec mon père, par pudeur, on parle très peu de travail. D'autant que j'ai toujours voulu y arriver par mes propres moyens" explique la jeune femme, "Il a commencé à me prendre au sérieux quand j'ai tourné Kleper(s), la série de France 2, avec lui. Un jour, il est entré dans ma chambre et a vu le scénario couvert de notes sur chaque page. C'est là qu'il a compris."

Une carrière qui a suscité des inquiétudes chez sa maman, anxieuse de voir sa fille évoluer dans un milieu réputé impitoyable. "Ma mère me soutient beaucoup aussi. Même si elle aurait préféré que je fasse un métier moins difficile psychologiquement, car elle peut vite se faire du souci. Mais comme tous les parents, en fait !" Nul doute que le mari de Line Papin et que son ex-femme Sarah seront devant leurs écrans de télévision le 25 décembre prochain pour admirer leur fille à l'écran.