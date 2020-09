Marc Lavoine et Line Papin : Première sortie des jeunes mariés complices

Pour la première fois depuis leur mariage surprise, célébré fin juillet, Marc Lavoine et son épouse Line Papin se sont accordés une sortie en duo mardi soir. Le 29 septembre 2020 à Paris, le chanteur de 58 ans et la romancière de 24 ans figuraient parmi les nombreux invités du défilé Etam lingerie, organisé devant la grande boutique de la marque, non loin de l'Opéra Garnier.

Toujours aussi complices, les jeunes mariés se sont volontiers prêtés à la traditionnelle séance de pose sur le photocall, non loin d'autres couples tels que ceux formés par Iris Mittenaere et Diego El Glaoui ou encore Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard. Le coach de The Voice et son épouse ont eux aussi profité du spectacle avec les prestations de Clara Luciani, Hatik, Ofenbach et Leee John du groupe Imagination, qui ont rythmé les passages des mannequins en lingerie. Sur le podium, les tops Cindy Bruna et Constance Jablonski ont fait des apparitions remarquées.

Marc Lavoine et Line Papin viennent de fêter leurs deux mois de mariage : le 25 juillet, après un coup de foudre dans les studios de France Inter et deux ans de romance, le couple s'est uni dans le plus grand secret lors d'une cérémonie intime organisée dans leur 5e arrondissement de Paris. Devant la maire de la capitale, Anne Hidaldo, les amoureux se sont dit "oui" devant quelques proches, dont Marie Laffite, l'attachée de presse de l'interprète chez Fayard, qui lui avait donné le premier livre de Line Papin, et son ami, manager et éditeur, Frédéric Domenech. Les enfants du chanteur de 58 ans ont quant à eux brillé par leur absence...

Ce mariage, Marc Lavoine le voulait de tout coeur puisqu'il a dû insister en demandant sa main à sa compagne à trois reprises. "Officialiser notre union, c'est important, car il faut qu'on prenne notre place, avait confié Marc Lavoine au magazine Paris Match début août. Un amour, s'il s'excuse, finit par disparaître. Il faut accepter de dire : c'est nous, ce n'est pas négociable. Nous avons des pages à écrire et elles passent par ce moment-là." Sa jeune épouse avait ajouté : "Se marier, c'est faire se rencontrer deux familles, avec leurs deux histoires fortes, et c'est aussi en fonder une."