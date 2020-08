Marc Lavoine bien plus âgé que sa femme Line Papin : "C'est ça aussi, l'amour"

Marc Lavoine et Line Papin se sont dit "oui" en toute discrétion le samedi 25 juillet 2020, entourés de leur famille et de leurs proches à la mairie du Ve arrondissement de Paris, mais sans les enfants de l'artiste. Le couple a eu la chance d'être uni par la maire de la capitale, Anne Hidalgo, avant de profiter d'une belle virée sur la Seine.

Ce mariage, qui a eu lieu après trois demandes, concrétise ainsi leurs deux dernières années d'amour ainsi qu'un coup de foudre survenu encore plus tôt, en 2016, dans les studios de France Inter. La romancière vietnamienne voyait à l'époque son premier livre se faire décrypter par Marc Lavoine de la meilleure manière qu'elle aurait pu espérer. S'en sont suivis plusieurs rendez-vous, tantôt culturels, tantôt romantiques, où se mêlaient leur passion commune pour la littérature ainsi que des confidences poignantes sur leurs passés respectifs. Et dès le début, leur différence d'âge de trente-trois ans n'a jamais été un problème.

Ça ne l'est toujours pas, d'ailleurs, comme l'assurent le chanteur de 57 ans et sa femme de 24 ans dans les pages de Paris Match. "L'amour, quand il se réveille en vous, est un adolescent éternel. Votre coeur bat deux fois plus vite et s'apaise en même temps. Il perd son âge. C'est ça aussi, l'amour, jeter le temps par la fenêtre", a estimé Marc Lavoine, toujours avec poésie. Et Line Papin d'ajouter, en écho au combat de ses propres parents pour s'aimer : "Cette différence, on n'y pense pas. Mais elle donne une dimension à notre couple. Parce qu'il était blanc et elle asiatique, mon père et ma mère ont dû se battre contre les préjugés. Nous aussi, nous avons quelque chose à défendre, comme toute grande histoire d'amour."

Selon la jolie brune, qui s'est mariée dans une robe signée par la créatrice Delphine Manivet, l'âge est d'autant plus relatif auprès de son homme qu'avec lui elle a "souvent l'impression d'être plus mature". Et ce, depuis leur tout premier rencard. "Ce n'était pas Marc Lavoine que j'avais en face de moi, mais un petit garçon timide et maladroit", s'est-elle souvenue pour nos confrères.

