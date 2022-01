Marc Lavoine papa de quatre enfants, il se confie : "Je n'ai pas tellement envie de le dire mais bon..."

Trois ans et demi après son dernier album studio, Marc Lavoine est de retour dans les bacs avec son quatorzième opus intitulé Adulte jamais. L'interprète y partage notamment des duos avec les artistes Grand Corps Malade et Virginie Ledoyen. Il entamera également une tournée à l'automne prochain et en attendant, il défend son album dans les médias. Samedi 15 janvier 2022, le chanteur de 59 ans était justement de passage dans 50' Inside sur TF1. En discutant avec Nikos Aliagas, il en est venu à parler de ses quatre enfants.

Il y a d'abord Simon, son aîné de 35 ans, né de son premier mariage avec le mannequin afro-américain Denise Pascale (décédée des suites d'un cancer en décembre 2017 ). Trois autres ont suivi plus tard : Yasmine (23 ans), Roman (14 ans) et Milo (12 ans), issus de son union passée avec Sarah Poniatowski, laquelle s'est terminée en 2018, après 23 ans d'amour. Nikos Aliagas s'est notamment demandé ce que le chanteur avait pu leur transmettre en tant que père.

"J'écoute beaucoup mes enfants. Quand j'ai tort je leur dis, et quand ils ont tort, je leur dis. Je ne suis pas propriétaire de mes enfants mais eux non plus ne sont pas propriétaires de moi. J'ai établi ce rapport, de leur parler vraiment, pas avec des leçons. Mais ce n'est pas une relation figée, il y a quand même des règles, un cadre à avoir. Il y a des principes", a-t-il expliqué.

Ils ont peut-être plus à apprendre

Marc Lavoine essaye surtout de les éduquer sur le concept de richesse, lui qui, contrairement à eux, n'a pas toujours connu un milieu aisé. "Ce qui est difficile pour mes enfants, je n'ai pas tellement envie de le dire mais bon... Ils n'ont jamais été pauvres d'une certaine façon, donc ils ont peut-être plus à apprendre. Moi, j'ai été riche parce que j'ai été riche de rien. Mes parents me disaient souvent qu'on était possédé par ce qu'on possède, la seule richesse qu'on a c'est de ne rien posséder, c'est d'être. C'est important de ne pas oublier tout ça", a-t-il rappelé. Et de conclure : "La richesse c'est ça, c'est le mouvement et l'influence que tu peux avoir sur l'existence. J'essaie de ne pas trop faire de bêtises et Big Flo et Oli ont une chanson merveilleuse sur leur père, un type qui fait ce qu'il peut. Les enfants aussi. Ils font ce qu'ils peuvent..."

Auprès de Paris Match, Marc Lavoine avait déjà évoqué ses enfants et confié sa joie de retrouver son fils aîné, qui s'est enfin décidé à rentrer en France. Le coach de The Voice vit donc dans le même appartement avec Simon et ses trois autres enfants, dont il a la garde partagée. De quoi lui changer les idées, lui qui connaît des difficultés dans son mariage avec la jeune romancière Line Papin...