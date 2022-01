"Je n'arrivais plus à vivre sans lui" : Marc Lavoine ravi, son fils Simon enfin de retour en France

Tout en prenant la pose depuis son appartement parisien, Marc Lavoine s'est laissé aller à quelques confidences auprès du magazine Paris Match et son édition du 13 janvier 2022. En tournée promo pour son nouvel album, un 14e opus intitulé Adulte jamais, l'artiste a notamment donné des nouvelles de son fils aîné : Simon, 35 ans, né de son premier mariage avec le mannequin afro-américain Denise Pascale.

Installé aux Etats-Unis, Simon a finalement accepté il y a quelques mois de revenir passer du temps en France, pour le plus grand plaisir de son célèbre papa. "Depuis des années je le tannais : 'Tu sais, ce serait bien pour toi que tu viennes en France de temps en temps. Tu as les deux nationalités, les deux couleurs, c'est une richesse', a expliqué Marc Lavoine, auprès de nos confrères. Il ne venait pas. Alors, un soir, j'ai fini par oser lui demander de le faire aussi pour moi. Parce que je n'arrivais plus à vivre sans lui. Le temps que je raccroche, il a débarqué avec ses valises." Père et fils se sont d'autant rapprochés ces derniers temps, qu'ils ont dû faire face au décès de Denise Pascale, survenu en 2017, des suites d'un cancer.

Désormais, le coach de The Voice vit donc avec son fils aîné, mais également avec ses trois autres enfants dont il a la garde partagée : Yasmine, Roman et Milo (23, 14 et 11 ans), nés de son mariage passé avec Sarah Poniatowski. Union qui s'est terminée en 2018, après 23 ans de vie commune. En tant que père, Marc Lavoine tente de partager avec ses enfants son goût du risque, son désir d'indépendance et sa détermination à réussir : "C'est cet état d'esprit que j'aimerais transmettre à mes enfants. J'ai envie de les rendre autonomes. C'est le plus beau cadeau que m'aient fait mes parents", a confié l'artiste, qui s'apprête à fêter ses 60 ans. "Je bossais dur. Et je rêvais loin. Il faut rêver loin : plus tu rêves loin plus tu vis loin. Moi, je rêve jusqu'à 100 ans. On verra si je tiens le coup."

Cette vie centenaire, Marc Lavoine la partagera-t-il avec sa jeune épouse Line Papin ? Rien n'est moins sûr, puisque le couple affronteraient actuellement "des tempêtes", après un an de mariage...