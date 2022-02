Line Papin enceinte de Marc Lavoine à deux reprises : fausse couche et avortement, elle confirme

Si Line Papin s'est mise en retrait au cours des derniers mois écoulés, elle avait une raison plus que légitime, si tant est qu'elle devait en fournir une. L'écrivaine de 26 ans préparait la sortie d'Une vie possible, son livre attendu le 2 mars aux éditions Stock. Des confidences intimes et douloureuses nécessaires à coucher sur le papier pour la femme de Marc Lavoine, victime d'une fausse couche en 2020 : "J'ai fait une fausse couche à deux mois de grossesse en 2020 lors du premier confinement, alors que j'attendais des jumeaux" confie-t-elle dans une interview à Femme actuelle. Cette perte a mis du temps à cicatriser, elle ne l'est d'ailleurs toujours pas.

Tombée enceinte une nouvelle fois après avoir perdu ses bébés, Line Papin prend la décision d'avorter : "Quand on a désiré une grossesse qui s'interrompt, il semblerait naturel d'en mener à bout une seconde. Mais quand je suis retombée enceinte un an plus tard, j'ai eu la sensation que la réalité n'était plus prête à accueillir mes désirs anciens, mon rêve de maternité. Les circonstances n'étaient plus les mêmes. Il y a eu tant de chamboulements en moi, tant de blessures, que ce n'était plus le moment".

Pour Line Papin, mariée à Marc Lavoine depuis 2020, écrire a été une nécessité dans cette période encore compliquée pour elle : "J'explique dans le livre que je me suis mise à écrire sur l'avortement parce que j'ai rencontré un sentiment de culpabilité à l'intérieur, un silence à l'extérieur. L'un s'ajoutait à l'autre pour conformer une forme de honte. [...] Faire une fausse couche ou avorter est considéré comme un échec. Alors qu'il est peut-être possible de regarder les choses d'une autre manière. C'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre en tout cas. Ne pas considérer la fausse couche et l'avortement comme une fin en soi, mais comme le début d'un questionnement qui va vers la vie."

Vivre ces terribles instants a demandé énormément de courage à Line Papin. Pour pouvoir panser ses blessures et aller de l'avant, l'écrivaine a même pris ses distances avec la vie qu'elle commençait à construire avec Marc Lavoine. Pas par manque d'amour envers lui mais par amour pour elle : "Le changement a été grand. Je suis passée du personnage de la femme qui va avoir un enfant à la figure de la femme seule, artiste. Je l'ai vécu comme une plage de silence nécessaire. Il fallait ce lieu, cet espace à soi de l'écriture sans tout le reste pour pouvoir faire le deuil". Une parenthèse que Marc Lavoine - actuellement sur TF1 pour la nouvelle saison de The Voice - lui a évidemment laissée pour mieux la retrouver.