Marc Lavoine séparé de Line Papin ? Le chanteur fait une mise au point

En 2016, Marc Lavoine a trouvé la femme aux yeux revolver qui allait faire chavirer son coeur sans le savoir. Alors marié à Sarah Poniatowski, il fait la rencontre de Line Papin, jeune écrivaine de 36 ans de moins que lui, dans les studios de France Inter. L'officialisation de la relation n'aura lieu que deux ans plus tard après avoir acté son divorce. Marc Lavoine ne tarit pas d'éloges sur sa douce compagne, qu'il évoquait alors comme la "femme de [sa] vie" auprès de Nikos Aliagas. Ces mots n'étaient pas des paroles en l'air. Faisant fi des critiques sur leur différence d'âge, Line Papin et Marc Lavoine se marient le 25 juillet 2020 à Paris. Une journée pleine d'émotions, vécue avec leurs proches, qui semble déjà loin. Dans un entretien accordé à Paris Match le 13 janvier dernier pour la sortie de son nouvel album Adulte jamais, Marc Lavoine évoquait une période de tempête au sein de son couple avec Line Papin : "Il n'est pas impossible que cet album soit empreint d'une certaine tristesse, admet-il. Mais curieusement cette tristesse fait mon bonheur, je m'en nourris (...). Avec mon chagrin, je m'arrange. Avec le chagrin des autres, c'est plus difficile."

Les fans s'emballent depuis ces révélations, à tel point que des rumeurs de divorce insistantes ont fait leur apparition. Un temps silencieux sur le sujet qu'il ne voulait pas aborder, Marc Lavoine a fini par sortir du silence. Dans Ciné Télé Revue, l'interprète de Toi, mon amour a tapé du poing sur la table : "Quand on commence à s'exprimer sur ces histoires, on ouvre une porte. Et quand on n'en parle pas, les gens se font des idées et certains s'expriment sur votre vie à votre place. J'ai essayé de jouer le jeu de la confiance, mais finalement, ça ne change rien. On ne peut pas empêcher les gens de dire du mal sur vous. Et vous savez quoi, je m'en fous complètement."

Marc Lavoine sait qu'il ne peut rien contre ces rumeurs mais s'étonne des nombreuses réactions : "Je suis assez interloqué que ça puisse susciter un intérêt", a-t-il poursuivi. Pour l'instant, pas question de divorce avec sa femme Line Papin. Toujours dans son interview pour Paris Match, le coach de The Voice entretenait le mystère : "Certains mots font effleurer l'idée d'une séparation, d'autres d'une reconquête", révélait l'hebdomadaire. Pour l'heure, Marc Lavoine ne veut que Line Papin.