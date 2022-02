Marc Lavoine : Sa femme Line Papin victime d'une fausse couche ? Son récit poignant

Un an après la sortie de son quatrième roman, Line Papin sera de retour en librairies le 2 mars 2022 avec un nouveau livre intitulé Une vie possible (éditions Stock). Déjà, le résumé de cet ouvrage d'autofiction interpelle puisqu'il annonce une histoire poignante, qui semble directement inspirée du récent vécu de la jeune auteure et épouse de Marc Lavoine. Sa photo d'identité - déchirée en deux - a d'ailleurs été utilisée pour illustrer la couverture...

Une vie possible raconte l'histoire de Line, une jeune femme de 24 ans qui tombe enceinte pour la première fois. "Quelle joie, se dit-elle, et quelle surprise : dans son ventre, il y a deux poches, des jumeaux. Tandis que la pandémie plonge le monde dans la crainte et dans la mort, Line observe son corps se transformer pour créer deux avenirs. À ses yeux, tout est un rêve : elle découvre le territoire inconnu de la maternité, annonce le résumé de ce livre, déjà en précommande. Pourtant, à la clinique, on lui apprend bientôt que les foetus n'ont pas tenu. Il faut les retirer." Un an après cette épreuve, Line est de retour à Paris, de nouveau enceinte, mais elle "sent qu'elle a changé" : "L'allégresse et la candeur de la première fois sont remplacées par une grande détresse. Elle se sent incapable de porter la vie et de donner naissance à un être dans une telle angoisse. Elle décide d'avorter."

Ce récit d'autofiction révèle-t-il les épreuves traversées ces deux dernières années par son auteure Line Papin ? Dans quelle mesure cette histoire est-elle infusée de fiction ? En quatrième de couverture, un extrait laisse entendre la raison pour laquelle l'auteure a choisi de partager cette douloureuse expérience : "J'allais me taire pour protéger un secret, un couple, une intimité (...). J'allais ne pas écrire, car c'est une histoire privée. Privée de quoi ? C'est une histoire si privée, oui, qu'elle se prive de récit, de parole", lit-on notamment.