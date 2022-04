Amel Bent est maman pour la 3e fois : Le sexe du bébé dévoilé, premières photos !

Amel Bent va-t-elle élever cet enfant seule ?

Mariée à Patrick Antonelli depuis l'année 2015, Amel Bent va devoir relever les manches pour éduquer ses trois enfants sans la présence de son époux. En 2020, l'homme d'affaires a été condamné dans une affaire de trafic de permis de conduire. Il a écopé d'une première peine de 4 ans de prison dont deux avec sursis, décision à laquelle il avait fait appel. Le 27 janvier dernier, la justice l'a finalement condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis. "Toi ou rien. Si seulement on s'était rencontré quelques années plus tôt, écrivait alors sa chérie. On aurait évité pas mal d'embûches toi et moi. Ce qui est certain, c'est qu'on s'est rendu bien meilleurs tous les deux. Une année de plus à te voir mûrir et devenir ce que tu es... Un homme bien, un ami fidèle, un père exceptionnel et le plus gentil des amoureux..."