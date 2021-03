César 2021 : Le Splendid réuni, un prix anniversaire... "7 César ça douille !"

Malgré la crise sanitaire, la grande famille du cinéma se donnait rendez-vous à l'Olympia, pour l'édition 2021 des César. Une soirée qui récompensait les rares films sortis dans les salles ainsi qu'une troupe incontournable du 7e Art : celle du Splendid.

Sur le tapis rouge, on a pu voir débarquer ensemble Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel et Bruno Moynot. Interrogés par Laurent Weil, ils ont multiplié les petites blagues, acceptant de retirer leurs masques ; chaque invité devait présenter un test PCR négatif. Evoquant leur longévité et le temps qui passe, l'inoubliable interprète de Zézette dans Le Père Noël est une ordure a affirmé qu'ils ont "8 ans pour toujours". Amusée par cette remise de prix, Josiane Balasko a elle moqué le budget que cela représente pour la chaîne : "7 César ça douille !" Cette limitation d'invités, cette jauge réduite pour cause de respect des gestes barrières et cette obligation d'un test sanitaire, a aussi fait rire Michel Blanc qui a lui noté que cela faisait "beaucoup de dérangement pour la chaîne."