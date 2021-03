César 2021 : Virginie Efira, Louis Garrel, Valérie Lemercier, Marina Foïs... Les stars qui seront là

Une chose est d'ores et déjà certaine : Adèle Haenel sera absente. "Je lui ai proposé de remettre un prix et elle a refusé, Marina Foïs a-t-elle récemment expliqué dans C à vous. Elle a décliné comme plein d'autres pour des raisons qui lui appartiennent. [La scène des César] fait peur à plein de gens. Du coup, les gens qui sont sur scène, ils auront envie d'être là, ce qui est super."

Liste des nominations :

Meilleur film

"Adieu les cons" d'Albert Dupontel

"Adolescentes" de Sébastien Lifshitz

"Antoinette dans les Cévennes" de Caroline Vignal

"Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait" d'Emmanuel Mouret

"Eté 85" de François Ozon

Meilleure réalisation

Albert Dupontel pour "Adieu les cons"

Maïwenn pour "ADN"

Sébastien Lifshitz pour "Adolescentes"

Emmanuel Mouret pour "Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait"

François Ozon pour "Eté 85"

Meilleure actrice

Laure Calamy dans "Antoinette dans les Cévennes"

Martine Chevallier dans "Deux"

Virginie Efira dans "Adieu les cons"

Camélia Jordana dans "Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait"

Barbara Sukowa dans "Deux"

Meilleur acteur

Sami Bouajila dans "Un fils"

Jonathan Cohen dans "Enorme"

Albert Dupontel dans "Adieu les cons"

Niels Schneider dans "Le choses qu'on dit, les choses qu'on fait"

Lambert Wilson dans "De Gaulle"

Meilleure actrice dans un second rôle

Fanny Ardant dans "ADN"

Valeria Bruni Tedeschi dans "Eté 85"

Emilie Dequenne dans "Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait"

Noémie Lvovsky dans "La Bonne épouse"

Yolande Moreau dans "La Bonne épouse"

Meilleur acteur dans un second rôle

Edouard Baer dans "La Bonne épouse"

Louis Garrel dans "ADN"

Benjamin Lavernhe dans "Antoinette dans les Cévennes"

Vincent Macaigne dans "Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait"

Nicolas Marié dans "Adieu les cons"

Meilleur premier film

"Deux" de Filippo Meneghetti

"Garçon chiffon" de Nicolas Maury

"Mignonnes" de Maïmouna Doucouré

"Tout simplement noir" de Jean-Pascal Zadi et John Wax

"Un Divan à Tunis" de Manele Labidi

Meilleur espoir féminin

Mélissa Guers dans "La Fille au bracelet"

India Hair dans "Poissonsexe"

Julia Piaton dans "Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait"

Camille Rutherford dans "Felicità"

Fathia Youssouf dans "Mignonnes"

Meilleur espoir masculin

Guang Huo dans "La Nuit venue"

Félix Lefebvre dans "Eté 85"

Benjamin Voisin dans "Eté 85"

Alexandre Wetter dans "Miss"

Jean-Pascal Zadi dans "Tout simplement noir"

Meilleur film étranger

"1917" de Sam Mendes

"La Communion" de Jan Komasa

"Dark waters" de Todd Haynes

"Drunk" de Thomas Vinterberg

"Eva en août" de Jonas Trueba

Marine Corviole