Thierry Lhermitte, un grand-père distant : "Je ne suis pas un papy gâteau"

Alors que France 3 diffusera le film La Finale, avec Rayane Bensetti et Thierry Lhermitte le 29 avril prochain, le célèbre acteur a fait quelques confidences pour l'occasion. De plus en plus sollicité pour incarner à l'écran des patriarches, il a dévoilé quel genre de grand-père il est dans la vraie vie.

Thierry Lhermitte est marié de longue date à la discrète Hélène Aubert, mère de ses trois enfants : Astrée (née en 1975), Victor (né en 1979) et Louise (née en 1993). Les deux plus vieux sont à leur tour devenus parents, faisant de l'acteur de la troupe du Splendid un papy à deux reprises. Mais il n'est pas vraiment du genre étouffant ni du genre à proposer volontairement de garder ses petits-enfants tous les mercredis... De son propre aveu, il se décrit comme un grand-père "un peu distant". Et l'acteur de s'expliquer plus longuement auprès de Télé 7 Jours. "Mon petit-fils vit avec ses parents au Canada. Et je vois de temps à autre ma petite fille qui réside en France. Je ne suis pas un papy gâteau", a-t-il déclaré. Ce n'est pas pour autant qu'il n'aime pas enfiler parfois cette casquette. "Mais cela reste important, pour moi, de partager de bons moments avec mes petits-enfants", a-t-il ajouté.

Déjà interrogé sur ses petits-enfants par France Dimanche, Thierry Lhermitte avait alors déclaré : "Dès l'adolescence, les enfants sont déjà très occupés par leur vie personnelle, donc du coup, je ne les vois pas beaucoup. Mais je peux néanmoins dire que j'ai des petits-enfants merveilleux !" Alors qu'il a fait tatouer des étoiles pour ses enfants autour d'une tortue sur sa fesse, serait-il prêt à en rajouter d'autres pour ses petits-enfants ?

A noter que, côté carrière, l'acteur est attendu au cinéma dans Joyeuse retraite 2 ainsi que dans le film Alors on danse de et avec Michèle Laroque qui a été tourné en août dernier.

Télé 7 Jours, dans les kiosques le 19 avril 2021.